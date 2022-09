La vera sindrome dello stress da rientro: chi può ripartire

Maurizio Costanzo 22 settembre 2022 a

Leggo una statistica sullo stress da rientro dalle vacanze e vengo informato che sono Milano, Londra e Bruxelles le località dove si soffre di più al rientro dalle ferie. Non capisco il motivo di questa distinzione di gradimento al rientro delle vacanze. Se in vacanza si è stati bene, è naturale che il rientro risulti faticoso. Se, invece, siamo stati in qualche modo infastiditi, ecco che le abitudini invernali diventano un optional interessante. Si potrebbe stabilire che, chi al rientro si è trovato male, può ripartire.