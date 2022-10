Mattia morto per incuria dopo l'alluvione, fa una grande tenerezza

24 ottobre 2022 a

È passato del tempo da quando c’è stata la brutta alluvione nelle Marche ma io continuo a pensare ai genitori di quel bambino di 8 anni, Mattia. Il padre e la madre, insieme a molti volontari, lo hanno cercato per 10 giorni fino a trovarlo a 13 chilometri da dove la furia delle acque lo aveva strappato dalle braccia della madre. Fa una gran tenerezza pensare ad un bambino così piccolo che muore forse per incuria di adulti che non hanno provveduto a difendere il territorio.