Le bollette vanno pagate. Ma...

Parlavo recentemente di un robot utilizzato in casa e leggo che 4.7 milioni di italiani hanno saltato negli ultimi nove mesi il pagamento delle bollette di luce e gas. Molti dicono che si tratta di bollette troppo care. Però, d’altra parte, sarà una banalità, ma le bollette vanno pagate. Detto questo non posso fare a meno di ricordare che molte aziende stanno chiudendo i battenti per colpa appunto di bollette luce e gas troppo esose. Quindi l’importante, se vogliamo che tutti paghino, è che le bollette diminuiscano di costo.