Di Maio Inviato Speciale europeo, perché no?

Al momento che viene pubblicato questo Diario, non so come la questione sia andata a finire però esprimo il mio parere positivo all’ipotesi che l’ex Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sia candidato ad essere Inviato Speciale Europeo nel Golfo Persico. A parere di chi scrive, Di Maio ha saputo fare bene il Ministro degli Esteri italiano e quindi perché non dovrebbe fare bene questo nuovo incarico? Comunque siano andate le cose, nel frattempo, gli faccio molti auguri.