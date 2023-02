Crisi alimentare? Chissà quante anime innocenti sono venute a mancare

08 febbraio 2023 a

In genere ci si stupisce quando si legge di popolazioni benestanti che consumano cibo a non finire. Molto peggio quando si legge che, per colpa di una crisi alimentare senza precedenti, 30milioni di bambini sono malnutriti. L’ONU ha lanciato un allarme perché s’intervenga subito e ha citato appunto i bambini di 15 Paesi. Mi chiedo: ma per arrivare ad uno stato così grave, evidentemente c’è stato un processo lento e, lungo quel percorso, chissà quante anime innocenti sono venute a mancare.