Topi, nutrie e cinghiali padroni di Roma

Maurizio Costanzo 10 febbraio 2023 a

a

a

Facciamo sempre scoperte per lo meno imbarazzanti. A Roma, dalle parti di Castel Sant’Angelo, è stato beccato un roditore gigante chiamato anche nutria, mentre un altro topone era in Piazza Cavour. Dov’era diretto? Viene da pensare a vedere un film al cinema Adriano. Oppure no. La verità è che topi, nutrie e cinghiali la fanno da padroni nella capitale. Abbiamo conosciuto anche di peggio. Parlo di umani, naturalmente. In quel caso, meglio il topo.