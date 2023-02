Il ritratto di Messina Denaro? Cosa vorrei sapere da Sgarbi

15 febbraio 2023 a

Da quello che leggo sui giornali, ed è passato già un po’ di tempo, sembra che Matteo Messina Denaro abbia vissuto i 30 anni di latitanza passando da una casa all’altra, non da una casupola all’altra. Tanto è vero che nella casa della madre di Denaro c’è il ritratto di Matteo esposto in una mostra di Sgarbi. Vorrei sapere da Sgarbi chi l’ha dipinto, come e quando e chi glielo ha dato a lui. Magari la mamma sarà stata orgogliosa di quel ritratto.