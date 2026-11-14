L’eterno eros di Tinto

di Lucia Esposito
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Poco dopo la morte di Tinto Brass il parroco don Gianni Antoniazzi ha lanciato sul bollettino parrocchiale un anatema contro il regista accusandolo di aver ridotto la donna a oggetto di piacere. Il regista non ha bisogno di una postulante della sua causa, ci ha pensato la vedova Caterina Varzi a difenderlo dalla scomunica. Ha ricordato la pietas dovuta a tutti i defunti, ha scomodato Pascal e la scommessa sull’esistenza di Dio (se esiste si guadagna il paradiso, se non esiste si è vissuti secondo buoni principi). «Tinto ha scelto il rischio opposto: nel dubbio che Dio non ci fosse, non ha voluto regole che mortificassero i suoi istinti, celebrando la vittoria dei sensi contro la promessa di una felicità altrove». Ha chiarito al don che Tinto era più vicino a Dio di tanti moralisti, che il suo erotismo era libertà e le donne manifestazione sublime e carnale della bellezza del creato. Noi ci limitiamo ad aggiungere che nessuna attrice è stata costretta a girare quei film e molte di loro sono diventate famose grazie a Brass. Caro don Gianni, glielo ricorda pure San Paolo: tutto è puro per i puri. E spesso il peccato è negli occhi di chi guarda.