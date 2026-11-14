L’eterno eros di Tinto

Poco dopo la morte di Tinto Brass il parroco don Gianni Antoniazzi ha lanciato sul bollettino parrocchiale un anatema contro il regista accusandolo di aver ridotto la donna a oggetto di piacere. Il regista non ha bisogno di una postulante della sua causa, ci ha pensato la vedova Caterina Varzi a difenderlo dalla scomunica. Ha ricordato la pietas dovuta a tutti i defunti, ha scomodato Pascal e la scommessa sull’esistenza di Dio (se esiste si guadagna il paradiso, se non esiste si è vissuti secondo buoni principi). «Tinto ha scelto il rischio opposto: nel dubbio che Dio non ci fosse, non ha voluto regole che mortificassero i suoi istinti, celebrando la vittoria dei sensi contro la promessa di una felicità altrove». Ha chiarito al don che Tinto era più vicino a Dio di tanti moralisti, che il suo erotismo era libertà e le donne manifestazione sublime e carnale della bellezza del creato. Noi ci limitiamo ad aggiungere che nessuna attrice è stata costretta a girare quei film e molte di loro sono diventate famose grazie a Brass. Caro don Gianni, glielo ricorda pure San Paolo: tutto è puro per i puri. E spesso il peccato è negli occhi di chi guarda.