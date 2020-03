Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza e quell'unica volta in studio con le annunciatrici Rai: "Era un'emergenza"

Francesco Fredella 04 marzo 2020 a

Si tratta di un vero fuoriprogramma. Michele Cucuzza, con una carriera quarantennale in tv come conduttore e inviato, ci regala un racconto inedito legato ad un video (che circola ancora in Rete) in cui lo si vede nello studio delle annunciatrici Rai. “È stata tutta colpa di un’emergenza giornalistica. Bisognava dare assolutamente una notizia”, anticipa il giornalista fresco di partecipazione al Grande Fratello vip. A Libero svela cosa accadde un giorno in Rai prima di una diretta. Per lui indimenticabile.

Rewind. Sono gli anni del Tg2 - esattamente correva il 1991. Cucuzza è alla conduzione da diverso tempo. Ormai è già un volto amatissimo dal pubblico. Quel 17 gennaio il giornalista conclude l’edizione serale. Studio chiuso. Prima di andare a casa, però, scoppia un’emergenza: la Guerra del Golfo. Detto in termini giornalistici: si deve aprire un nuovo collegamento per andare di nuovo in onda. Ma lo studio del Tg2 è chiuso. Allora Michele, con il suo tocco di classe, giacca e cravatta, si presenta nello studiolo delle annunciatrici. Ve lo ricordate? Quello che ha reso celebre Alessandra Canale e altri volti. Proprio da lì, invece di annunciare il palinsesto della Rete, improvvisa una diretta con gli aggiornamenti in tempo reale sulla guerra. Una sorta di all news che all’epoca ancora non esisteva e non era nemmeno nell’aria. Cucuzza sente il fiuto della notizia e non rinuncia anche in extremis a darla. In qualunque modo.

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello, adesso a Mediaset si vocifera di un programma del weekend da affidare a Cucuzza. Un’indiscrezione che già piace a tantissimi telespettatori. Sarebbe un grande ritorno da protagonista assoluto sulle scene televisive per Cucuzza, che ha appena pubblicato un libro intitolato “Fuori dalle bolle”. Un’analisi a tutto tondo sul mondo dell’informazione e della Rete. Da leggere assolutamente.