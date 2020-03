Grande Fratello Vip, Valeria Marini allontana Antonio Zequila: chi massaggia in piscina

Francesco Fredella 05 marzo 2020 a

Non si muove. Fermo. Verrebbe da dire: come una mummia egizia, visto che Aristide Malnati è un famoso archeologo ed egittologo. Non dice neppure una parola. In piscina si tuffa solo per trovare un po’ di relax. Ma ad un certo punto arriva Valeria Marini, che recupera quell’amicizia con Aristide (è stata la causa del litigio con la Elia). Valeria rompe gli schemi e fa finire la tranquillità del buon Aristide in piscina. Nel bagno pomeridiano si tuffa pure Antonio Zequila. Che cerca di iniziare a fare un massaggio alla Marini. Lei va via, si smarca. E preferisce massaggiare Aristide. Una scena imperdibile. Ma la vera novità è che Aristide, ormai definito da tutti i concorrenti il “google della casa”, resta muto. In religioso silenzio. E si gode un po’ di relax.