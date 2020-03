Amici, drastica decisione per coronavirus: "Prima volta nella storia", guaio per Maria De Filippi

06 marzo 2020 a

Il coronavirus scombussola anche la tv. Per la prima volta nella storia del programma Amici sarà trasmesso senza pubblico in studio. Una decisione arrivata per far fronte all'emergenza che sta vivendo l'Italia e che, a differenza di tanti altri programmi, non prevede la mancata messa in onda. Maria De Filippi infatti sarà come di consueto sul grande schermo di Canale 5 venerdì 6 marzo. Ad annunciare i provvedimenti da dover prendere è stato lo stesso Giuseppe Conte che, nel decreto, ha imposto alle manifestazioni che coinvolgono la partecipazione di pubblico in palazzetti, teatri, stadi e anche studi televisivi di evitare il più possibile la presenza di persone. A seguire le direttive del governo anche la Rai che ha decisio di "far saltare" la Corrida e Ballando con le Stelle.