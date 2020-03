Le Iene, choc per Eva Grimaldi: la compagna Imma Battaglia a letto con una suora. Ma...

Francesco Fredella 06 marzo 2020 a

Scherzo da prete? No, scherzo da suora quello delle Iene. Eva Grimaldi impazzisce appena torna a casa e trova la camera da letto in disordine. La sua compagna Imma Battaglia viene “beccata” a letto con suor Elisa (un’attrice che si presta al gioco). Uno strano odore nell’aria, appena rientra a casa, e un po’ oggetti sparsi ovunque.

Eva va in tilt. Davanti a lei una scena che non avrebbe mai immaginato: Imma a letto con una suora. Eva scappa di casa urlando. Ma Stefano e Alessandro, vestiti da chierichetti, la bloccano. E’ tutto uno scherzo ed è del programma tv di Mediaset. Per fortuna.