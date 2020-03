Serale Amici, Francesca Tocca e la danza sensuale con Valentin. La rete infierisce: "Un saluto a Todaro che sta guardando"

07 marzo 2020 a

a

a

"Un saluto a Raimondo Todaro che ci guarda da casa". La rete non perdona e anzi infierisce: al Serale di Amici la ballerina Francesca Tocca, moglie dell'insegnante-star di Ballando con le stelle, si è esibita in una performance "caldissima" con Valentin Dumitrescu, uno degli allievi più apprezzati di questa stagione del reality di Maria De Filippi. Qual è il problema? Il gossip corre: negli ultimi giorni si è vociferato di una crisi sentimentale tra Todaro e la Tocca e la causa sarebbe, stando ai soliti anonimi beninformati, proprio il giovane ballerino di Amici. Vero o falso che sia, sicuramente i duetti ad alto tasso passionale tra Valentin e Francesca non aiuteranno a rasserenare il clima.