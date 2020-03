Forum, Barbara Palombelli trova un posto a Francesca Verdini: colpo di scena per la fidanzata di Salvini

08 marzo 2020 a

Colpo di scena a Mediaset: un posto per Francesca Verdini. La fidanzata di Matteo Salvini e figlia di Denis Verdini debutterà nel mondo della tv nazionale a Forum, il "regno" di Barbara Palombelli che già, ricorda perfidamente il Fatto quotidiano, aveva "collocato" tra gli autori del suo Stasera Italia anche il compagno di Giorgia Meloni.

La giovane Francesca, riporta il quotidiano diretto da Marco Travaglio, sarà la "nuova social media manager dello storico format che da oltre 30 anni inscena processi e accompagna le mattinate di casalinghe e pensionati italiani". Tecnicamente, ricorda sempre il Fatto, "il rapporto di lavoro non passerà da Mediaset ma da Corima srl, la società che co-produce il programma e vanta nel suo portfolio altri titoli storici, come La Corrida. E non sarà personale, ma tramite una delle sue aziende, La Casa Rossa srl, che si occupa di "attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi", "A causa dell' emergenza Coronavirus stiamo andando in onda senza pubblico - spiega la Palombelli - quindi abbiamo bisogno di spingere di più su internet, per rimanere in contatto con tutti i nostri spettatori".