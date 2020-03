Coronavirus, chiude Porta a porta. L'ira di Bruno Vespa: "Decisione assurda e pretestuosa"

10 marzo 2020 a

Chiude Porta a porta per rischio coronavirus. La trasmissione di Bruno Vespa non andrà in onda da oggi 10 marzo a giovedì 12 come ha annunciato lo stesso conduttore che è furibondo per questa decisione della Rai. "Apprendo che la direzione generale della Rai avrebbe deciso di non mandare in onda Porta a Porta nelle giornate di oggi, mercoledì, giovedì", sbotta Vespa. "Da soldato, sono abituato da sempre a rispettare le decisioni aziendali. Ma questa mi sembra gravissima e pretestuosa", continua. E sottolinea che "Nicola Zingaretti è venuto a Porta a Porta nel pomeriggio di mercoledì scorso e ha manifestato i primi sintomi di positività al virus sabato".