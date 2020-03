Grande Fratello Vip non si ferma: coronavirus? Alfonso Signorini conduce da solo da Milano, mentre Wanda Nara e Pupo...

10 marzo 2020 a

Che fine farà il Grande Fratello Vip ai tempi del coronavirus? Se lo chiedono in molti, dato che i palinsesti televisivi stanno subendo drastiche modifiche per adeguarsi all’emergenza. Anche se privare la gente costretta a rimanere in casa anche dei programmi leggeri potrebbe non essere una mossa saggia, dato che sta avvenendo un bombardamento sul Covid-19 a reti unificate. Mediaset ha già deciso che non andranno in onda Le Iene, Quarta Repubblica, Domenica Live e Verissimo per qualche tempo, mentre il GF Vip - che recentemente è stato prolungato al 27 aprile - dovrebbe continuare. C’è però da capire logisticamente come si adeguerà il programma al nuovo decreto. Secondo le indiscrezioni di trendit.it, Alfonso Signorini resterà a Milano e condurrà la puntata del reality, prevista per mercoledì 11 marzo, dallo studio di CR4-La Repubblica delle Donne. E dovrebbe essere da solo, con gli opinionisti Wanda Nara e Pupo soltanto in collegamento e il pubblico ovviamente assente.