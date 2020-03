Gf Vip, Adriana Volpe e Licia Nunez: l'imitazione finisce male, volano gli stracci

10 marzo 2020 a

Nervi tesi al Grande Fratello Vip per uno scontro tra Adriana Volpe e Licia Nunez. Tutto è iniziato nella notte tra lunedì e martedì, quando la Volpe in camera da letto ha scherzato con Antonella Elia e Paola Di Benedetto: Adriana si è prodigata in imitazioni degli altri concorrenti e di se stessa, ma Licia si è sentita offesa dall’imitazione e ha lasciato la stanza. Un gesto che ha alimentato le discussioni in casa e soprattutto sui social, dove addirittura i fan della Nunez, aizzati dalla compagna Barbara, hanno parlato di bullismo. Accuse che lasciano il tempo che trovano. Chi ha riassunto perfettamente la situazione è Patrick Ray Pugliese: ha capito che la Nunez ha una sensibilità particolare e quindi ha reagito male all’imitazione, ma allo stesso tempo ha compreso che la Volpe e le altre donne stavano scherzando senza cattiveria. Fatto sta che Licia e Adriana non si sono chiarite direttamente: probabile che il loro scontro diventi tema di dibattito nella puntata di mercoledì 11 gennaio.