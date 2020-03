Coronavirus, Francesco Giorgino si commuove al Tg1 per la testimonianza di una dottoressa

Francesco Fredella 11 marzo 2020 a

Non era mai accaduto prima. Eppure Francesco Giorgino ha una vita professionale alle spalle negli studi del Tg1 (prima delle 13.30 poi delle 20). Ieri sera, durante la delicatissima diretta serale, si è emozionato dopo un collegamento con la dottoressa Francesca Mangiatordi (medico dell’Ospedale di Cremona) che era ospite in collegamento. La dottoressa ha raccontato la sua personale esperienza sul coronavirus. È stata lei a realizzare quello scatto diventato virale, che ha immortalato un’infermiera stremata sulla scrivania dopo ore ed ore ininterrotte in corsia.

“Abbiamo notato che l’età si è abbassata. Vediamo diverse polmoniti in soggetti giovani (...) siamo in una situazione di maxi emergenza ed estrema necessità. Quindi aiutateci, restate in casa, cercate di proteggervi e di evitare di diffondere ulteriormente questo virus perché altrimenti la situazione arriverà al collasso, se non già lo è”, ha detto in collegamento la dottoressa. Al ritorno in studio, però, Giorgino è apparso visibilmente provato da questa racconto. “Scusate ma sono un po’ emozionato e commosso per questa testimonianza“, ha detto ai telespettatori. Dopo qualche secondo ha ripreso la corsa il suo telegiornale.