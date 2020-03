Grande Fratello Vip, fuori c'è il coronavirus. ma la Elia e la Nunez litigano per nulla. Fabio Testi: "Avete rotto i c***"

Francesco Fredella 11 marzo 2020 a

Si litiga anche in tempi difficili, quando sarebbe meglio stare uniti. Ma al Grande Fratello Vip a regola del reality, ovvero lo spazio alle strategie e ai complotti, non va mai in pensione. E resta, purtroppo, di moda.

Così, nonostante le notizie sull’emergenza coronavirus che gli inquilini ricevono, nella casa volano gli stracci. “Prima o poi la finirai di recitare la parte della vittima”, tuona Licia Nunez. “Finiscila”, risponde Antonella Elia. Che rincara la dose: “Che str***a”. Denver cerca di far ragionale Antonella. Ma poi interviene Fabio Testi: “Avete rotto i cog***”. L’attore sbotta e manda a quel paese Licia e la Elia dopo l’ennesima lite. “Altri caz*** per la testa”, dice l’attore. Come lui molti altri concorrenti sono davvero provati per la situazione che l’Italia sta vivendo. Aumenta la preoccupazione per i loro parenti, anche se il Grande Fratello ha provveduto ad inviare a tutti i concorrenti un video registrato dai familiari. Un modo per tranquillizzarli. Ma molti di loro vorrebbero lasciare la casa. Tra questi c’è Zequila, che vuole mollare il reality: “Possiamo pure andarcene”. Stasera, durante la diretta che Signorini farà da Milano, si prevedono grandi colpi di scena.