Grande Fratello Vip, clamoroso Signorini: non molla alla Marcuzzi, va in diretta da solo

Il rebus è risolto. Alfonso Signorini, stasera, condurrà il Grande Fratello Vip da Milano. Puntata completamente rivoluzionata. In Rete, fino a qualche ora fa, circolava una strana indiscrezione: l’arrivo di Alessia Marcuzzi a Cinecittà per la conduzione. Una soluzione estrema, visto che il direttore di “Chi” vive a Milano (zona rossa come tutta l’Italia) e quindi gli spostamenti diventano sempre più difficili. Il super direttore e conduttore di un reality che è cresciuto in modo vertiginoso, come un vero capitano, non molla la nave. Ed ecco, allora, il fuoriprogramma mai visto prima in tv: una diretta Roma- Milano. Senza opinionisti. Infatti Pupo e Wanda Nara non ci saranno.

La moglie di Icardi ha annunciato sui social di voler restare a casa con la sua famiglia. Stessa decisione per il cantante. Insomma, Alfonso si ritroverà in diretta da solo. Una situazione imprevedibile fino a qualche settimana fa, ma le regole dello share non lasciano scampo: stasera la percentuale di ascolto potrebbe schizzare in alto come non mai. Tutti sono a casa seguendo le prescrizioni del Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Tv accesa e, dopo un’overdose di informazione, il Biscione propone il Gf vip. Per Signorini, sicuramente, sarà una puntata delicatissima. I concorrenti hanno già avuto modo di conoscere tutti gli aggiornamenti dell’epidemia in Italia. E molti di loro hanno accarezzato l’idea di mollare il reality, ma il Grande Fratello ha tranquillizzato i concorrenti. Il colpo di scena, però, potrebbe essere dietro l’angolo.