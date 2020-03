Amici Serale, Striscia la Notizia e GF Vip in onda nonostante il coronavirus. Mediaset spiega la scelta

13 marzo 2020 a

Un sacrificio, per la gioia dei telespettatori. Amici, Striscia la Notizia e Grande Fratello Vip non si fermeranno in questi giorni di angoscia per l'epidemia di coronavirus. "Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del decreto del Presidente del Consiglio di mercoledì sera”, si legge in una nota del gruppo.

“Per questo, oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda. Naturalmente apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza”. Sicuramente "stravolta" la diretta della De Filippi, che vive molto dell'apporto del pubblico in studio e del contatto fisico tra ballerini e cantanti. Pier Silvio ha voluto ringraziare personalmente i protagonisti con una lettera personale: “Tutti i nostri collaboratori impegnati nella produzione di questi programmi – autori, conduttori, tecnici – hanno aderito alla nostra proposta dimostrando totale disponibilità e di questo li ringraziamo di cuore”.