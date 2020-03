Coronavirus, applausi e preghiere: i concorrenti del Grande Fratello Vip omaggiano gli eroi degli ospedali

13 marzo 2020 a

L'emergenza coronavirus è entrata anche nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti del reality in onda su Canale 5 hanno voluto raccogliersi in preghiera per le vittime dell’epidemia e omaggiare medici e il personale sanitario in prima linea contro il Covid-19. “A tutte quelle persone che lavorano in ospedale e sono dei piccoli grandi eroi”, le parole di una delle concorrenti, Adriana Volpe, la cui mamma, tra l'altro, era infermiera di rianimazione.

“A loro va il nostro abbraccio e il nostro ringraziamento”, aggiunge invece Fabio Testi rivolgendo poi un pensiero anche a tutti i “volontari che alleviano le sofferenze” e a tutti coloro che stanno affrontando momenti di difficoltà".