Grande Fratello vip, malore per Valeria Marini. Panico-coronavirus, interviene Fabio Testi

Francesco Fredella 14 marzo 2020

Un malore improvviso. Tanta paura anche nella casa del Grande Fratello vip dove l’umore è a pezzi per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus. Valeria è stanca, un po’ affaticata. Tossisce. Non sta bene. E la preoccupazione aumenta al Gf vip. Fabio Testi è molto in ansia per la Marini e le chiede se avesse contratto il Covid-19 a Milano, prima dell’ingresso nella casa (visto che Valeria fino a poche settimane fa era una delle ospiti di Cr4, il programma di Chiambretti registrato a Milano). La Marini, però, mette tutti al sicuro dicendo di aver fatto il tampone prima di entrare. Quindi non ci sarebbero pericoli per i concorrenti, visto che la Produzione ha adottato ogni misura preventiva nei loro confronti.