Grande Fratello Vip, la crisi di Paolo Ciavarro: "Situazione molto grave. Mia madre...", un terrificante sospetto

Provato. Stanco. Ma soprattutto disperato. Per Paolo Ciavarro sono momenti difficilissimi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Due i motivi che lo stanno turbando: l’emergenza Coronavirus (i ragazzi ricevono tutti gli aggiornamenti direttamente dalla Produzione), l’assenza di Clizia. Ma Paolo deve far di conti anche con la lontananza dai suoi genitori: Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

“Ho chiesto alla produzione di contattare mia madre”, racconta agli amici della casa Ciavarro jr. Un vero attacco di tristezza che non lascia scampo agli inquilini della casa, provati dall’emergenza che il Paese intero sta vivendo (pur essendo reclusi in un reality).

“La situazione è davvero grave". “E’ stato il compleanno di mio fratello e sicuramente non è stato a cena con mia madre. Lei abita fuori Roma, ed è così per tutte le famiglie. Siccome avevo chiesto alla produzione di contattare mia madre per farle andare a compare nuovi vestiti. In queste ore sono andato in confessionale per chiedere che mia madre non faccia cavolate e stia a casa”, dice Paolo parlando nella casa con Antonio Zequila. Anche lui molto provato da questa situazione.