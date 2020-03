Grande Fratello Vip, nuova rissa. "Cafone", "Ma chi ti credi di essere?”: Sossio contro Teresanna

Francesco Fredella 15 marzo 2020 a

Lo sconto è servito. Urla e offese al Grande Fratello vip, dove va di scena ancora una volta un fuoriprogramma di fuoco. Sossio Aruta e Teresanna se ne dicono di tutti i colori. Interviene Fabio Testi, chiamato a placare gli animi. “Qua prendono il sole e pensano di stare al Lido Mappatella”, dice Teresanna scherzando con Zequila. E allora Sossio si sente chiamato in causa. Una scintilla fa scoppiare la lite. “Non alzare la voce con me, sono stufo di essere offeso, ci vuole un limite e cafone lo dici a qualcun altro”, dice l’ex calciatore a Teresanna. Che incassa il colpo e replica: “Ma chi ti stava pensando, per me toccare un livello basso è discutere con te, però ti radi a casa tua se no sembra un campeggio qua”.

“Sei una cafona. Sei tu che mi offendi dal primo giorno. Sta fenomena, ma chi ti credi di essere”, risponde Sossio. “Sei contenta che hai fatto lo show stamattina?”: la lite prosegue con Sossio che asfalta Teresanna.“Questa donna con la bocca deve stare attenta. Mi sta dando del cafone, e deve stare attenta. Dice sempre villaggio Mappatella, da noi si dice delle persone terra terra”: con queste parole lo show di Sossio finisce.