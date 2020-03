Adriana Volpe a Mattino 5 dopo il Grande Fratello Vip? Patrick la avvisa: "Se vieni a Milano..."

16 marzo 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip la situazione è in costante aggiornamento, la casa si adegua a quelli che sono gli sviluppi dell’emergenza coronavirus. Il reality di Canale 5 dovrebbe anticipare la chiusura dal 27 al 3 aprile, ma dovrebbe comunque avere una conclusione dignitosa. Gli autori hanno dato una comunicazione importante ai concorrenti: ognuno avrà la possibilità di parlare in confessionale con la propria famiglia e ci saranno aggiornamenti costanti sull’emergenza. Adriana Volpe e Patrick Ray Pugliese sono rimasti abbracciati per diversi minuti dopo aver saputo di poter contattare i propri cari: “Abbiamo tenuto duro e ce l’abbiamo fatta”. L’animo si è poi alleggerito e rasserenato in casa, tanto che proprio la Volpe e Patrick hanno dato vita ad un siparietto simpatico: “Adriana - esclama l’ex gieffino - vieni a Milano. Ho un bel programma da darti, si chiama Mattino 5”. Una battuta innocua che avrà fatto sorridere anche Federica Panicucci.