Alberto Stasi rompe il silenzio su Andrea Sempio: "Il suo Dna sotto le unghie di Chiara? Ci sarà un motivo"

Alberto Stasi continua a dirsi innocente. L'uomo condannato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi è certo di non c'entrare nulla con la sua morte. E lo dice ancora una volta a Mattino 5. Raggiunto dai microfoni della trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, il 41enne dichiara di stare bene: "Certo, mi professo innocente". Alla domanda, poi, su che idea si sia fatto riguardante la presenza di tracce di Dna compatibili con quello di Andrea Sempio ai margini delle unghie di Chiara, Stasi replica: "Ci sarà un motivo e bisognerà approfondire tutto". In ogni caso l'uomo ammette che lui e Sempio "non ci siamo mai conosciuti".

A sollevare ulteriori perplessità ci pensa Angela Taccia, legale di Sempio, anche lei presente in studio durante la messa in onda del servizio: "Voglio capire come fanno a dire che quello è il dna di Andrea se il prelievo coattivo è stato effettuato solo il 13 marzo?". Nel frattempo spuntano nuovi oggetti da analizzare.