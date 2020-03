Grande Fratello Vip, comunicato ai concorrenti sul coronavirus: "In Italia una situazione incredibile"

17 marzo 2020 a

“La situazione in cui siamo in tutta Italia e in altri paesi è unica, incredibile e mai accaduta prima”. Il Grande Fratello Vip descrive così l’emergenza coronavirus nella comunicazione ufficiale destinata ai concorrenti. Quest’ultimi sono stati aggiornati sugli ultimi sviluppi e soprattutto sul dietrofront di Mediaset, che ha riportato la chiusura del programma all’8 aprile, dopo averla spostata al 27 prima che la situazione precipitasse. Gli inquilini della casa hanno provato grande apprensione, ma sono poi stati rassicurati e rincuorati dagli autori, soprattutto sulla situazione dei loro familiari: “C’è preoccupazione ma anche tanta voglia di vivere, di sorridere, di trovare modi per passare il tempo e di condividere tutte le emozioni”.