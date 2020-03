Grande Fratello Vip, Patrick si tradisce con Adriana Volpe: clamoroso, in casa hanno letto "Libero?"

17 marzo 2020 a

Tutto clamoroso. In piena agitazione da coronavirus al Grande Fratello Vip - che chiuderà l’8 aprile i battenti - a Patrick scappa una frase choc. E si aprono le porte ad un nuovo gossip. Patrick, scherzando con Adriana Volpe, dice una frase del tipo: “Adriana, vieni a Milano. Ho un bel programma da darti. Si chiama Mattino 5 weekend....”.

Gelo in studio. Per un motivo, innanzitutto. A parlare di questa indiscrezione, diverse settimane fa, siamo stati proprio noi di Libero. Che avevamo raccontato una spifferata bomba giunta alle nostre orecchie: un nuovo format del weekend targato Mediaset cucito addosso a due fuoriclasse della tv: la Volpe e Michele Cucuzza. Ma, chiaramente, si trattava di un’indiscrezione. Niente di più. Però quando la Volpe nelle prime puntate del Grande Fratello Vip ha attaccato la Rai (dove ha lavorato per anni insieme a Magalli) - quell’indiscrezione è diventata ancora più fondata e credibile.

Ma il vero rebus resta questo: come mai Patrick, che è rinchiuso nella casa dall’inizio del Grande Fratello Vip, è riuscito a captare questa spifferata? E allora più che un rebus tutto diventa un mistero. La prima pista potrebbe essere una spifferata di qualche concorrente entrato nella casa con il treno in corsa: in altre parole le new entry potrebbero aver letto questa notizia ed in una chiacchierata potrebbero aver sparato l’indiscrezione (captata dalle antenne di Patrick).

Pista numero due: la Volpe potrebbe averne parlato con qualcuno nella casa. Usiamo sempre il condizionale. Perché alla fine si tratta di indiscrezioni all’interno di un gioco dove gli occhi di tutti sono puntati sui concorrenti nella casa. Ma due indizi fanno una prova e in mano ne abbiamo già tre.