Grande Fratello Vip, malore per Antonio Zequila: dopo le lacrime, il crac. Ha bisogno di aiuto?

Per Antonio Zequila inizia un’altra giornata al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 alle prese con una chiusura anticipata per coronavirus. Difficile. Deve fare i conti con la noia e lo stress. Fa le pulizie di casa e cerca di dimenticare quello che è accaduto ieri quando è scoppiato a piangere. Zequila ha avuto una vera e propria crisi ricordando suo padre, scomparso di recente. A nulla sono valse le pacche sulle spalle dei coinquilini della casa. Oggi la storia si è ripetuta: Antonio non si è sentito bene. Forse un po’ di angoscia, paura o stress hanno avuto il sopravvento.

Nelle scorse settimane ha ricordato suo padre raccontando di aver trascorso gli ultimi giorni con lui in ospedale senza lasciarlo mai un attimo solo. Ed è molto preoccupato per sua madre, che non sente da mesi e non potrà riabbracciare vista l’emergenza Coronavirus. Zequila è sicuramente uno dei super personaggi di questa edizione. Ha saputo fronteggiare nella casa ogni emergenza, ma di fronte alla chiamata dei sentimenti crolla. Scoppia a piangere facendo emergere il suo lato più sensibile.