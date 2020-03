Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto e il passaporto perso all'Isola dei famosi: dettagli inediti

18 marzo 2020 a

Paola Di Benedetto ha svelato dettagli inediti sulla vicenda del passaporto perso all’Isola dei famosi. In una chiacchierata con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, l’ex Madre Natura ha raccontato come sono andate davvero le cose: Paola era atterrata in Honduras ed è stata trovata sprovvista di passaporto. Le forze dell’ordine volevano rimpatriarla, lei era senza cellulare e aveva con sé un’assistente della produzione che era disperata perché il viaggio era sotto la sua responsabilità. La Di Benedetto non trovava il passaporto e racconta che “mi hanno presa di peso e messa in aereo” verso Città del Messico. La situazione era precipitata, ma si è risolta grazie ad un colpo di fortuna: Paola è salita sullo stesso aereo con il quale era arrivata e, controllando la tasca del sedile dove aveva viaggiato prima, ha ritrovato il passaporto. Ma intanto la Di Benedetto ha dovuto trascorrere una notte sola e senza cellulare in Messico, prima che la produzione risolvesse il problema e le permettesse di entrare in Honduras.