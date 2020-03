Grande Fratello Vip, Antonella Elia salva al televoto. Il sospetto di Pugliese: "Perché la tengono dentro". Tutto programmato?

19 marzo 2020 a

Si salva Antonella Elia, è Fabio Testi a uscire dal Grande Fratello Vip. Il verdetto del televoto fa infuriare il pubblico che segue il reality su Twitter e i social. Per l'ex valletta di Mike Bongiorno sono solo insulti e cattiverie. E sospetti, perché più d'uno insinua che Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip abbiano fatto di tutto e di più per "salvare" la contestatissima (dagli altri inquilini della casa) concorrente.

E qualcuno ritira fuori la "profezia" di Patrick Ray Pugliese, che sfogandosi in settimana aveva spiegato così la sua teoria: "Se salvano Antonella impazzisce ancora di più, si comporterà anche peggio". A giudicare dalla reazioni dopo il televoto, ipotesi non da scartare. E, dunque, la conclusione di Pugliese: "Antonella la fanno restare solo perché serve per le dinamiche e i litigi". E si torna sempre alla domanda delle domande su ogni reality che si rispetti: tutto programmato?