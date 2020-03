Grande Fratello Vip, Antonio Zequila si scioglie: proposta di matrimonio in diretta, "perché la ho nascosta fino ad oggi"

19 marzo 2020 a

Prima il pianto, poi il malore, infine la proposta di matrimonio in diretta televisiva. Antonio Zequila non finisce di sorprendere al Grande Fratello Vip. Nel corso dell'ultima puntata, infatti, si è sciolto per il suo grande amore, che fino ad ora aveva tenuto un poco nascosto, come avvolto nel mistero. Lei si chiama Marina, la quale nella puntata di mercoledì 18 marzo ha inviato ad Antonio un video, una vera e propria dichiarazione d'amore. Dunque Zequila ha ringraziato Alfonso Signorini per la sorpresa. "Per tanti anni l’ho tenuta nascosta al gossip, essendo un medico", ha spiegato Zequila. Subito dopo, la proposta di matrimonio: "Le parole di Marina testimoniano l’uomo che è Antonio. Diciamo che non è mai finita. Noi ci amiamo lo stesso. Io quando esco vorrei sposarla". Un gesto inatteso, molto apprezzato, di sicuro, da Marina.