Adriana Volpe lascia il Grande Fratello Vip: parente con il coronavirus? La (mezza) conferma di Alfonso Signorini

Al Grande Fratello Vip la situazione è precipitata proprio nelle ore successive la puntata di mercoledì 18 marzo, che ha ottenuto un ottimo successo a livello di ascolti (quasi il 20% di share e oltre 4 milioni di spettatori medi). Adriana Volpe ha improvvisamente deciso di abbandonare la casa di Cinecittà: una scelta annunciata in lacrime agli altri concorrenti, ma definita inevitabile a causa di una situazione che si è creata fuori. La Volpe non si è sbottonata davanti alla telecamere del GF Vip, ma Alfonso Signorini è intervenuto a riguardo: "Il programma perde una grande protagonista. Adriana sta male da circa 15 giorni, perché una persona a lei vicina in famiglia sta poco bene. L'abbiamo tranquillizzata, le abbiamo fatto avere notizie, ma poco fa ha deciso di abbandonare il gioco". La voce che circola è che un parente della Volpe sia risultato positivo al coronavirus. Da Signorini arriva una (mezza) conferma: "Si sta parlando solo di una malattia purtroppo in questo periodo".