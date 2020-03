Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa e il "rutto stellare". Grosso imbarazzo in diretta

20 marzo 2020 a

L'aria al Grande Fratello Vip è pesante, come la digestione. Fernanda Lessa lascia di stucco Teresanna Pugliese e Licia Nunez dando sfoggio di una abilità molto particolare.

In camera da letto stanno parlando di Antonella Elia e delle solite scaramucce e l'ex modella brasiliana si esibisce in un "rutto stellare": "Io le rispondo così, ok?". Teresanna sgrana gli occhi, mentre la Nunez (nemica numero uno della Elia nella casa) scoppia a ridere imbarazzata ripetendo alla Lessa: "Sei squallida. Posso dirlo? Sei squallida...".