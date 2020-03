Share, l'Italia si aggrappa alla preghiera: Santo Rosario su Tv2000, un dato mai visto prima

20 marzo 2020 a

Un risultato clamoroso. Nella serata di ieri, giovedì 19 marzo, su Tv2000 l’appuntamento speciale con il Santo Rosario (durata 40 minuti) ha ottenuto 4.221.000 spettatori e il 13.16 per cento di share. Un dato clamoroso, soprattutto se si pensa che su Rai1 il finale di stagione di Don Matteo 12 ha conquistato 7.346.000 spettatori pari al 26.51 per cento di share. Non solo, su Canale 5 Benvenuti al Nord ha raccolto 3.220.000 spettatori pari all’11.94 per cento.

Ad aver interessato 1.255.000 spettatori (4.34 per cento) di share è stato Attacco al Potere – Olympus has Fallen su Rai2. Questi i numeri snocciolati sul sito di Davide Maggio e che vedono King Arthur: Il potere della spada su Italia 1 ottenere 1.826.000 spettatori (6.38). Su Rai3 invece la rappresentazione di Questi Fantasmi, con Massimo Ranieri, ha raccolto davanti al video 536.000 spettatori pari ad uno share dell’1.83 per cento, mentre Rete4 con Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.554.000 spettatori con il 6.57 per cento. Dato simile per La7, che con Piazza Pulita ha registrato 1.356.000 spettatori con uno share del 5.79 per cento.