Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e il confessionale inedito: il momento in cui ha detto basta

Il ritiro di Adriana Volpe ha scosso il Grande Fratello Vip, tanto che ormai alcuni spettatori ne invocano la chiusura. L’emergenza coronavirus ha riguardato anche i concorrenti, in maniera più diretta del previsto: un parente della Volpe è risultato positivo al Covid-19. Adriana è sempre stato in contatto con la famiglia, come era già noto ai fan che seguono il live su Mediaset Extra: non era infatti sfuggito il tentativo della Volpe di confidare a Patrick del motivo della sua sofferenza, ma la regia aveva subito censurato. Giovedì 19 marzo è arrivata la svolta: il parente è stato ricoverato in terapia intensiva e Adriana ha deciso di lasciare immediatamente la casa. Nel confessionale finora inedito, la Volpe è rimasta di sasso all’ultimo aggiornamento, ha trattenuto a fatica le lacrime e con un filo di voce ha detto: “Ok, do un saluto a tutti loro e basta”.