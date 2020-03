Al Bano e Romina Power tornano in Puglia da Roma. Coronavirus, l'imbarazzo di Emiliano

Francesco Fredella 22 marzo 2020 a

Il Governatore della Puglia Emiliano fa chiarezza. Gli telefoniamo più volte per chiedere spiegazioni sul caso Power, scoppiato sui social quando l’ex moglie di Al Bano ha pubblicato un post in viaggio di ritorno verso Cellino dopo aver finito la diretta ad Amici. Per chi torna in Puglia e si muove per ragioni di lavoro quali sono le regole della quarantena? Come va rispettata? Il presidente della Puglia taglia corto: niente telefonate. Solo messaggi. E ci liquida concludendo in modo brusco:“Le ho dato i chiarimenti necessari sulla norma. Del caso non desidero parlare”.

Un piccolo passo indietro: l’ordinanza di Emiliano dice che “fino al 3 aprile hanno l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento di 14 giorni tutte le persone che fanno ingresso in Puglia”. Ma, prima di essere liquidati con un secco messaggio, Emiliano chiarisce: “Chi si sposta per motivi di lavoro da un proprio domicilio non ha obbligo di mettersi in quarantena”. Insistiamo chiedendo: “Quali sono i motivi di lavoro? Quelli urgenti come un medico o personale sanitario? O anche una partecipazione ad un programma di intrattenimento? E lui, in modo secco, tuona via messaggi (ancora una volta): “Per esigenze di lavoro, di salute o grave necessità come autorizza a fare per tutti il DPCM del Presidente del Consiglio. Per queste ragioni si può uscire dal proprio domicilio e si può rientrare senza obbligo di quarantena. Vale in tutta l’Italia questa norma. E’ identica in tutte le regioni. Non so se la signora abbia un contratto di lavoro o partecipi gratuitamente per ragioni diverse dal suo lavoro. Questo devono accertarlo i prefetti attraverso le Forze dell’Ordine”. Poi la conclusione “Le ho dato i chiarimenti. Del caso non desidero parlare”.