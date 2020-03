Grande Fratello Vip, Serena Enardu asfaltata dal fratello di Pago: "Non la sposare, pretendi le scuse per me"

22 marzo 2020 a

Una lettera al settimanale Dipiu. Dura. Durissima. Un vero colpo. Il fratello di Pago asfalta letteralmente Serena Enardu, fidanzata del cantante. “Non la sposare”, scrive il fratello di Pago. “Lei ti ha chiesto di fare questo passo verso il matrimonio, dopo che siete tornati insieme, ma tu tieni gli occhi aperti: ti ho già visto soffrire troppo. Hai perdonato tante cose perché sei di grande cuore”, continua nella lettera il fratello di Pago. Che conclude con un colpo durissimo: “Pretendi delle scuse dalla tua Serena per me. Solo così possiamo davvero iniziare tutto daccapo”. Pago adesso cosa farà? Dopo la tempesta a Tempation island, il cantante cosa farà? Al Gf vip si è riavvicinato a Serena che è salita sul treno in corsa durante il Gf vip. Ora sembra che siano insieme a Cagliari, dove stanno trascorrendo la quarantena.