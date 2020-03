Grande Fratello Vip, il coronavirus rovina la storia tra Serena Enardu e Pago?

Francesco Fredella 13 marzo 2020 a

Un’altra doccia gelata? Sembrerebbe proprio di sì, visto che in questi giorni Pago e Serena Enardu - dopo la permanenza al Grande Fratello vip - non vivono insieme. Il motivo sarebbe legato al coronavirus e alla quarantena che tutta l’Italia con enormi sacrifici sta rispettando per salvare la salute del Paese.

Il cantante, che è stato sposato con Miriana Trevisan (con la quale ha avuto anche un figlio), rivela il motivo per cui non vive con Serena. E al magazine di Uomini e donne racconta: “La mia realtà è ancora sottosopra. Non potendo riprendere le cose a Pavia è difficile tornare a Cagliari”. La tempesta tra Pago e Serena è passata? Forse. Tempi duri per la coppia, tempi di rodaggio. Ma a distanza dopo il Grande Fratello vip, dove Serena è arrivata con l’affanno salendo sul treno in corsa per recuperare il suo rapporto con Pago. Un rapporto distrutto a Temptation island per colpa del bel tentatore Alessandro che ha mandato tutti in crisi.

Ma il bicchiere potrebbe essere mezzo pieno per la coppia. Che al magazine Uomini e donne raccontano: “Stiamo già cercando casa, anche se con questo clima le cose non sono semplici. […] Questo rimandare è stata una delle cause del nostro allontanamento”. E il matrimonio? Per adesso sembrerebbe che non “s’ha da fare”. Serena lo aveva annunciato, dopo l’uscita dalla casa. Ma Pago ha risposto con un due di picche prendendo tempo Ora sembra che l’ipotesi nozze sia stata del tutto