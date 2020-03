Grande Fratello Vip, Valeria Marini contro Antonella Elia: “Mi ha perseguitata con insulti di ogni tipo”

23 marzo 2020 a

a

a

Valeria Marini ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, dopo essere stata eliminata nel corso dell’ultima puntata. Una beffa doppia, dato che ha perso il televoto contro Antonella Elia, l’odiata rivale all’interno del reality di Canale 5. Tra le due c’è sempre stata grande tensione, vuoi per il carattere suscettibile della Elia, vuoi per le provocazioni divertite della Marini. Valeria nega, ma in realtà ha le sue colpe, anche se non ha mai utilizzato i toni e i modi antipatici e offensivi di Antonella. “Mi ha perseguitata con insulti di ogni tipo”, ha dichiarato la Marini al Live di Barbara d’Urso. “Mi ha anche messo le mani addosso, le hanno viste tutte le cose che sono successe dentro la casa”. Dallo studio le fanno notare che neanche lei è stata molto carina, però non ha mai alzato le mani né tantomeno usato espressioni volte ad offendere l’avversaria come nana, vecchia, non mestruata e via dicendo.