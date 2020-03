Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: un video toccante dopo il lutto e lo strazio

23 marzo 2020 a

Dopo il dramma, le parole di Adriana Volpe, la concorrente costretta ad uscire dalla casa del Grande Fratello Vip pochi giorni fa, colpita da un grave lutto: è scomparso per coronavirus Ernesto Parli, suo suocero. L'uomo aveva 76 anni. E ora, la Volpe è tornata a ricordare la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia, spedendo un messaggio a chi ancora è dentro alla casa del Gf Vip. Lo ha fatto sui social, con un video che raccoglie i momenti più significativi del suo percorso. "La vita può allontanarci, l'amore continuerà", ha esordito la conduttrice Rai. E ancora: "Grazie ai ragazzi ancora nella casa del GF VIP 4 per aver condiviso con me un momento difficile. Adri", ha concluso. Un video toccante e con il quale Adriana Volpe mostra come sta provando a reagire a questo difficilissimo momento.

