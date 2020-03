Grande Fratello Vip, Antonella Elia rompe con Antonio Zequila: "Patetico", nuove fazioni nella casa

23 marzo 2020 a

L’uscita di Valeria Marini ha alterato gli equilibri che si erano creati al Grande Fratello Vip. In casa stanno nascendo nuovi gruppi, o meglio fazioni, in seguito alla rottura tra Antonella Elia e Antonio Zequila, che finora erano stati in ottimi rapporti. Dopo aver superato la prova del televoto, la Elia ha punzecchiato Zequila: “Quando c’era la Marini ti sei allontanato e mi hai esclusa, stavi sempre dietro a lei solo perché aveva confermato il flirt di tanti anni fa. Ma sai quanto importa alla gente?”. Antonio ha prima provato a ricucire lo strappo, poi ha perso la pazienza e si è sfogato con Sossio Aruta. D’altronde la Elia lo ha definito “patetico” ed in seguito è tornata sul suo vecchio bersaglio, Patrick Ray Pugliese: “È un traditore”. Questo perché, dopo uno scherzo al quale non ha voluto partecipare, Patrick si è schierato con Licia Nunez e la cosa non è andata giù ad Antonella. Insomma, nonostante l’emergenza coronavirus non mancano le tensioni e gli scontri, come è giusto che sia nel reality di Canale 5.