Grande Fratello Vip, la fidanzata di Licia Nunez contro la compagna di Sossio: "Hai fatto la figura della cornuta"

Francesco Fredella 26 marzo 2020 a

a

a

Volano gli stracci. Lontano dalla casa del Grande Fratello Vip, a colpi di post e commenti sui social. Stavolta Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez, si scaglia contro Ursula Bennardo (compagna di Sossio Aruta). Offese e parole irripetibili. Accade un’altra volta e tutto sembra un film già visto. Così, lontano dalle telecamere del Gf Vip si consuma un altro scontro. Tutto legato forse a vecchi rancori che tornando a galla in un momento difficilissimo per tutti. La fidanzata di Licia nel duro post su Instagram si riferisce a quanto accaduto a Temptation Island con la storia vissuta davanti alle telecamere tra Sossio e Ursula.

Il coronavirus portato da Valeria Marini? Gf Vip, la testimonianza-choc di Fernanda Lessa: "Solo una coincidenza?"

“Partendo dal presupposto che anche le pulci hanno la tosse, io pensavo che tu avessi taciuto fino adesso per la vergogna che avevi come donna di stare accanto a uno che hai più volte dovuto redarguire per la figura di m***a che stava facendo nel mostrare il suo vomitevole ‘pacco’ in mutande davanti all’Italia era veramente eccessivo”, scrive in un post di fuoco Barbara Eboli contro Sossio e la sua compagna. Voglia di visibilità a tutti i costi? Secondo i più maligni ci sarebbe qualcosa che non fa tornare i conti. La Eboli rincara la dose: “Adesso capisco che Dio li fa e poi li accoppia” (il riferimento è ancora legato al finalista Sossio e alla sua compagna). Ma il pezzo forte arriva quando le accuse prendono il sopravvento e senza freni la Eboli scrive: “Detto ciò, a una che davanti a tutta Italia ha fatto la figura della cornuta accanto a un viscido che dopo pochi giorni ti aveva dimenticato facendo il buffone con una sconosciuta, posso solo dire torna a non parlare perché forse dimezzi la figura di m***a. Altrimenti potresti perdere qualche televendita”. La Bennardo resta in silenzio. Per adesso. Preferisce non rispondere alle accuse che hanno tutto il sapore della provocazione.