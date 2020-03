Grande Fratello Vip, lo straziante racconto di Licia Nunez: "Cosa ha chiesto mio padre in punto di morte"

Francesco Fredella 27 marzo 2020 a

a

a

Non l’aveva mai raccontato prima. Al Grande Fratello Vip Licia Nunez decide di svelare un capitolo doloroso della sua vita: la morte di suo padre. Parla con Patrick decidendo di aprire il cassetto dei ricordi. “Ho saputo – dice la Nunez – da una zia che mi ha detto che mio padre in punto di morte ha chiesto di parlarmi. E se potessi tornare indietro prenderei il primo treno e andrei lì in ospedale, e sentirei le sue ultime parole. Questo sì. Ecco, vedi, in quel momento lì della vita… è successo tutto quello che io non ho fatto in 40 anni”.

Viene a galla uno spaccato di vita inedito. La Nunez non ha mai avuto un bel rapporto con suo padre. “Non ho mai voluto fermarmi – racconta a Patrick – per i sensi di colpa nei confronti di mia madre, per essermene andata molto presto da casa mia…Sono andata via giovane, a 22 anni ho avuto un’adolescenza molto travagliata perché a 16 anni ho lasciato il liceo […] Non volevo più stare a casa, l’aria era molto pesante, i miei litigavano… Ho avuto proprio una sorta di crisi esistenziale… Sono andata a lavorare, facevo la commessa, poi un bel giorno ho visto mia madre che stava veramente male, soffriva molto, e le dico ‘Ho bisogno di fare un’esperienza fuori’. E lei mi ha detto ‘Ti chiedo solo una cosa: almeno il diploma. E io ho detto ‘Va bene’. Ho fatto due anni in uno e poi il quinto anno”. Licia, originaria di Barletta, conclude: “Sono andata via, prima a Milano poi a Roma. Non mi sono mai fermata per non pensare a tante cose, però poi mi ritrovo qui davanti a quella montagna trasparente”.