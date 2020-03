Amici, Valentin e la confessione su Francesca Tocca: "Mi sono innamorato di una donna sposata"

Francesco Fredella 28 marzo 2020 a

a

a

La coreografia, abbastanza pepata, tra Valentin e Francesca Tocca ha agitato le acque. Troppo vicini. Abbracci e un bacio a stampo, davanti a tutti. C’è chi, sin da subito, dopo l’esibizione ad Amici ha parlato di crisi matrimoniale tra la Tocca e Raimondo Todaro (ballerino da Milly Carlucci) per colpa del giovane allievo di Maria De Filippi. Un bel fusto in grado di mandare molte donne in tilt. I diretti interessati non hanno mai confermato, né smentito. Adesso spunta un nuovo tassello. Valentin fa una rivelazione choc sui social ammettendo di aver avuto una storia con la Tocca. “Allora voglio chiarire una volta per tutte la situazione tra me e Francesca. Negli ultimi giorni ho ricevuto un sacco di messaggi in cui tanti mi dicono di aver rovinato una famiglia”, scrive Valentin.

A poche ore dal serale, il dramma privato di Javier. Corna doppie ad Amici? Il furbetto finisce in disgrazia

“Per me la famiglia è stata sempre molto importante e non vorrei mai fare una cosa del genere. Con Francesca mi conosco da quando ho iniziato Amici. Quando sono andato a casa a Natale in Romania, Francesca mi ha scritto per farmi gli auguri e da lì in poi abbiamo continuato a sentirci. Lei mi diceva che le mancavo tanto e non solo come ballerino, ma un po' di più. Mi ha raccontato che da ottobre si era lasciata con suo marito e che non c’era più niente tra di loro. Appena tornato in Italia ci siamo visti nei weekend e pian piano si è creato un sentimento molto forte”. Poi l’allievo conclude con una frase choc: “Forse tutte e due ci siamo lasciati trasportare dai sentimenti molto forti. Chiedo scusa se mi sono innamorato di una persona sposata e credo (...) che questa sia la cosa più giusta da fare (cioè un passo indietro) perché alla fine di tutto la famiglia è la cosa più importante”.