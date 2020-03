Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza confessa: "Un amico ritrovato", tutta la verità su Antonio Zequila

29 marzo 2020 a

A sbottonarsi sul Grande Fratlelo Vip, il reality di Canale 5 che veleggia verso la conclusione, è Michele Cucuzza. Parlando a Radio Radio, l'ex conduttore de La vita in diretta si è detto sorpreso in positivo dalla sua esperienza nella casa, durata poco più di un mese: "Sono una persona che in tv ha fatto di tutto. Mi mancava un reality ed essendo molto versatile ho detto di sì". Poi le parole su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, coppia sbocciata nella casa: "Io penso che Paolo sia profondamente innamorato". E lei? "Sono innamorati in egual misura e spero che possano essere felici". Dunque i pronostici di Cucuzza sul vincitore del Gf Vip: "Penso che Paolo possa vincere. Giovane, bello, ha ottimi rapporti con tutti, ha grande equilibrio. Personalmente però tifo per un amico ritrovato nella Casa che è Antonio Zequila, che è stato ospite da me parecchie volte quando conducevo la Vita in Diretta”.

