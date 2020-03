Che tempo che fa, Luciana Littizzetto sfotte i colleghi di Onda Verde: "Vi fate i selfie con l'autovelox?"

30 marzo 2020 a

Prova a strappare un sorriso in questi giorni cupi, bui, agghiaccianti. A provarci, a Che tempo che fa, è Luciana Littizzetto, in collegamento da casa su Rai 2 con Fabio Fazio, e tornata a camminare dopo un brutto infortunio alla gamba. Il tema monopolizzante è ovviamente quello del coronavirus. E la comica torinese si concentra su alcune conseguenze "laterali" della pandemia. Nel dettaglio, si spende su Onda Verde, il consueto bollettino di Radio Rai sul traffico nelle strade ed autostrade italiane. "Con la quarantena è finito il traffico - premette la Littizzetto -. Quelli di Onda Verde non hanno più niente da dire, si faranno i selfie con l'autovelox", conclude. E in effetti non ha tutti i torti.