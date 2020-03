Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Licia Nunez: il gesto clamoroso dopo il minuto di silenzio per le vittime del coronavirus

31 marzo 2020 a

Tra Antonella Elia e Licia Nunez i rapporti sono troppo tesi e deteriorati per far sì che si giunga ad una tregua. L’appello di Antonio Zequila è infatti caduto nel vuoto: al Grande Fratello Vip le diatribe non si nascondono neanche davanti all’emergenza coronavirus, ed è giusto che sia così, altrimenti le due donne sarebbero delle ipocrite. Zequila invita tutti ad abbracciarsi e in particolare la Elia e la Nunez, ma quest’ultima non ci sta: “No Antonio, questo lo decidiamo io e Antonella”. Quindi niente abbraccio a comando, nonostante il momento toccante: si era appena svolto il minuto di silenzio per le vittime del coronavirus e Zequila aveva chiesto a tutti di mettere da parte i rancori almeno per un giorno.