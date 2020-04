Grande Fratello Vip: "Sembri un cane", "Dillo a...". Crisi di nervi, Sossio-Teresanna a un centimetro dalla rissa

Francesco Fredella 01 aprile 2020 a

Clamorosa lite. Ancora una volta per un futile motivo. Tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese va di scena un episodio da cancellare nella storia del Grande Fratello Vip. L’ennesima brutta pagina di televisione. “Perchè mi hai fatto l’imitazione? Non puoi farla se non mi rivolgi la parola. Fai l’uomo”, urla Teresanna. Poi Sossio chiede quale fosse il cibo preparato da Teresanna per evitare di mangiarlo. “Non mangi? Ti sei sempre seduto a tavola come un cane”, tuona Teresanna. “Cane non lo dici a me, lo dici a quello che sta con te. Come ti permetti? Cafona, ignorante”, risponde immediatamente Teresanna.